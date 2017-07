Disney gaf deze week in een statement aan dat het Steve Whitmire had ontslagen, omdat hij „onacceptabel gedrag toonde op de werkvloer.” Hij zou zich in discussies vijandig en weinig productief hebben opgesteld.

Steve, die de rol op zich nam na de dood van Jim Henson in 1990, liet maandag aan The Hollywood Reporter weten dat hij het veld moest ruimen, omdat de studio niet gediend was van zijn visie op Kermit. Hij zegt zich altijd te hebben uitgesproken als er veranderingen aan Kermit werden gemaakt die volgens hem niet binnen de visie van Henson lagen.

Jim Henson en zijn dochter Cheryl in 1980. Foto: Hollandse Hoogte

Volgens de New York Post heeft Jims dochter Cheryl maandag via haar niet-openbare Facebook-account laten weten dat de familie achter het besluit van Disney staat. „Steve speelde Kermit als een bitter, boos, depressief slachtoffer”, zou zij hebben geschreven. Volgens haar hing het ontslag van Steve al jaren in de lucht, omdat „zijn uitvoering van Kermit mijlenver af is gaan staan van mijn vaders goedhartige, meelevende leider van de Muppets.”