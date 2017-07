In de korte video houdt oudste dochter Honor (9) een ballon vast in de vorm van het getal 1. Haar 5-jarige zusje Haven heeft het cijfer 2 in ballonvorm in haar handen en Jessica (36) zelf houdt met één hand op haar buik ballon nummer 3 vast.

@cash_warren and I are officially going to be outnumbered #babyonboard #herewegoagain #blessed Een bericht gedeeld door Jessica Alba (@jessicaalba) op 17 Jul 2017 om 4:06 PDT

Vlak na de geboorte van Honor kwam Jessica op het idee voor haar bedrijf, The Honest Company. Dat verkoopt huishoudelijke- en babyspullen die zijn gefabriceerd met minder of geen chemicaliën. Inmiddels wordt de waarde van het bedrijf ingeschat op 1,7 miljard dollar (1,5 miljard euro).