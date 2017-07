R. Kelly ontkent geruchten dat hij sekte runt

De aantijgingen kwamen maandag naar voren in een artikel op BuzzFeed. Daarin vergelijken de betrokkenen de situatie met een sekte en vertellen ze onder meer dat Robert Kelly, zoals de R&B-zanger in het echt heet, bepaalt wat en wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit morgen. Ook zou hij seksvideo’s maken, mobiele telefoons hebben afgenomen en vervangen door een exemplaar waarmee ze alleen hem kunnen bellen en ze hebben verboden contact op te nemen met hun ouders.

De vrouwen in kwestie geven zelf aan niet tegen hun wil te worden vastgehouden en ook R. Kelly betwiste de aantijgingen maandag via zijn advocaat. „Meneer Kelly ontkent de beschuldigingen ten stelligste en zal er noodgedwongen hard aan werken om zijn beschuldigers aan te pakken en zijn naam te zuiveren.”

Minderjarig

De 50-jarige muzikant is in het verleden vaker beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij trouwde op zijn 28ste met de toen vijftien jaar oude R&B-zangeres Aaliyah, een huwelijk dat vanwege haar leeftijd niet legaal bleek en nietig werd verklaard door haar ouders. In de jaren negentig dook twee keer een sekstape op waarop R. Kelly te zien was met jonge meisjes, maar het lukte de autoriteiten niet vast te stellen dat zij minderjarig waren toen de tapes werden gemaakt.

In 2002 werd de muzikant wél aangeklaagd, voor 21 gevallen van het produceren van kinderporno. De helft van de aanklachten kwam te vervallen vanwege problemen met het huiszoekingsbevel. In de overgebleven gevallen werd hij vrijgesproken. De aanklagers konden de beschuldigingen niet bewijzen, mede omdat het meisje dat door verschillende mensen was herkend op de video, zelf niet wilde getuigen.