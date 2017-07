De serie speelt zich af in het New York van 1986 en draait om een ambitieuze 16-jarige van gemengde raciale afkomst, die het wil maken als singer-songwriter. Het verhaal is gebaseerd op Mariahs leven, maar haar geschiedenis wordt gedramatiseerd en verteld aan de hand van een fictief personage.

De zangeres gaat het nog naamloze project produceren samen met Brett Ratner. De bekende Hollywoodproducent had tot eerder dit jaar een productiebedrijf met James Packer, de ex-verloofde van de zangeres.