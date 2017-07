Ashton Kutcher vraagt om privacy kinderen

De oproep kwam nadat verschillende Amerikaanse sites kiekjes hadden geplaatst die waren gemaakt toen Ashton en zijn vrouw Mila Kunis met dochter Wyatt (2) en zoon Dimitri (7 maanden) het afgelopen weekend in het publiek zaten bij een duikwedstrijd in Hongarije.

l continue to kindly ask, Please don't post/publish photos of our kids. They haven't chosen life in the public eye. — ashton kutcher (@aplusk) 17 juli 2017

„Ik blijf het vriendelijk vragen. Alsjeblieft post of publiceer geen foto’s van onze kinderen. Zij hebben niet gekozen voor een leven in de spotlight”, begon Ashton zijn tweets. „Ja, we hebben ze meegenomen naar een openbare gelegenheid (we laten ze graag het leven meemaken), nee dat betekent niet dat we het oké vinden dat hun foto’s worden gepubliceerd.” De acteur eindigde zijn verzoek met een simpel „alsjeblieft.”

Yes we took them to a public place (we like sharing life with our kids) no that doesn't mean we are ok with their photos being published — ashton kutcher (@aplusk) 17 juli 2017

Ashton en Mila zijn er al sinds de geboorte van dochter Wyatt fel op tegen dat hun kinderen door paparazzi op de foto worden gezet. „Wij gaan daardoor amper met haar naar buiten, we zijn liever thuis”, aldus Mila vorig jaar in De Telegraaf. „Als ze naar het park gaat, is dat met mijn familie, maar zonder ons. Dan kan ze tenminste rondrennen zonder lastiggevallen te worden.”