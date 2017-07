Politie maakt einde aan feestje Wesly Bronkhorst

Een buurtbewoonster, die anoniem wil blijven, vertelt aan Privé : „De hele buurt is vannacht wakker gehouden door het feestje dat Wesly gaf. De overlast duurde een tijdje, waarna de politie werd gebeld.”

Rond 2.00 uur zag de vrouw agenten in de tuin, die met zaklampen schenen en zich tot de volkszanger wendden. „Toen ze weg waren gaf hij nog een laatste toegift, maar daarna was het gelukkig rustig. Kijk, je woont in Amsterdam en dan gebeurt zoiets wel vaker, maar op een doordeweekse dag is het gewoon heel irritant. En het is ook niet de eerste keer dat hij de buurt wakker houdt met zijn nachtelijke toegiften.”

De politie van Amsterdam bevestigt aan Privé dat er vannacht inderdaad een melding is binnengekomen van geluidsoverlast. „Er zijn een aantal agenten naar de woning gegaan, waarna er bemiddelend is opgetreden”, vertelt een woordvoerster. „Vervolgens is de muziek zachter gezet.”

Wesly was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.