premium

Armin wil zieke kinderen helpen met muziek

16 min geleden

Armin van Buuren hoopt dat de patiëntjes van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht in ’zijn’ muziekstudio even kind kunnen zijn. De dj gaf vandaag in Utrecht het startschot voor de bouw van de Armin van Buuren Muziekids Studio bij het kinderkankerziekenhuis.