Dries Roelvink verloor in één klap bijna 1 miljoen

Simon, die uit het vastgoed kwam, begon zijn samenwerking met Dries in 2000. Op aandringen van zijn nieuwe manager verkoopt Dries zijn huis in Landsmeer, maakt een flinke winst en investeert het geld in een fonds. „Simon zei dat ik er flink in moest stappen omdat ik er de komende jaren enorme winst mee zou maken. Ik kocht voor 300.000 gulden aandelen”, vertelt Roelvink in een interview aan Veronica Magazine.

Aanslagen op 11 september

In het begin gaat het voor de wind. Na twee dagen heeft hij al 80.000 gulden winst gemaakt, na een jaar is zijn geld zelfs 980.000 gulden waard. „Mensen in mijn omgeving zeiden dat ik moest stoppen omdat ik miljonair was. Maar Simon bleef aandringen dat mijn geld wel 8 of 9 miljoen waard kon worden.”

Als een paar weken later twee vliegtuigen in de Twin Towers crashen, storten de beurzen in en is Roelvink alles kwijt. „Het jaar dat volgde, was zwaar. Ik was mijn geld kwijt, maar had wel een hypotheek en gezin.”

Financieel dal

De situatie wordt voor de zanger zo nijpend dat hij vrienden om hulp moet vragen. „Gelukkig boden twee horecabazen me toen enkele vaste avonden in hun kroegen. Langzaam wist ik me uit een diep financieel dal te knokken.”

Ondanks het leed dat hij nog voelt als er wordt gesproken over beurzen, sluit Dries niet uit ooit nog eens te investeren. „Dan zou ik er alleen niet direct met 300.000 instappen, maar bijvoorbeeld met 30.000 euro”, aldus de zanger tegen Veronica Magazine.