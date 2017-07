Carter beweert niet onder invloed te hebben gereden

Aaron en zijn vriendin Madison Parker waren onderweg van North Carolina naar huis, toen ze in Atlanta werden aangehouden. Aaron wordt verdacht van rijden onder invloed, marihuana-bezit en het bezit van drugsgerelateerde voorwerpen. In het interview gaf hij toe dat hij wiet bij zich had, maar de zanger ontkende onder invloed achter het stuur te hebben gezeten.

Dat hij over de weg slingerde, kwam volgens Aaron doordat de auto die hij op de kop had getikt technische mankementen had. „We besloten een goedkope auto te kopen in plaats van veel geld uit te geven aan een huurauto”, legde het broertje van Backstreet Boy Nick uit. Aaron hield naar eigen zeggen een trauma over aan 9/11 en vliegt daarom niet graag. „Die auto was niet goed uitgelijnd, daardoor slingerde ik wat.”

Marihuana in de kofferbak

Volgens Aaron is hij hardhandig door de politie uit zijn auto gesleurd. „Ze wilden weten of ik iets illegaals bij me had. Ik heb toen gezegd: ik heb marihuana in de kofferbak liggen. Ik probeerde de situatie uit te leggen, maar moest m’n mond houden.”

Aaron beweert dat hij niet onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Naar eigen zeggen kan hij nauwelijks drinken vanwege zijn gezondheidsproblemen. De zanger gaf toe dat hij wiet had gerookt voor hij in de auto stapte, maar dat zou 9 uur voor zijn aanhouding zijn geweest.

Pijnstillers

Aaron gebruikt wiet als medicijn, beweert hij zelf. Tot afgelopen weekeinde gebruikte hij ook pijnstillers vanwege kaakpijn, maar daarmee is hij direct na zijn aanhouding gestopt. „Verder gebruik ik niets. Nul komma nul. Ik ben bereid een leugendetector-test af te leggen.”

„Ik zou nooit mijn leven of dat van mijn vriendin riskeren”, vervolgt Aaron. „Ik heb gezondheidsproblemen.” De zanger maakte in april bekend dat hij lijdt aan ’hiatus hernia’, een aandoening waarbij het sluitspiertje tussen de maag en slokdarm minder goed functioneert. Aaron had het over „eigenlijk een soort eetstoornis” en „een verschrikkelijke stressaandoening.” „Mijn arts heeft me gewaarschuwd voor stress”, zei hij vandaag. „Als ik te veel stress heb, kan ik kanker krijgen.”