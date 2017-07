Nederlanders in halve finale Studentenoscar

De film vertelt over een meisje van 13 dat probeert haar oudere depressieve broer gelukkig te maken. Andere grote rollen worden gespeeld door Cécilia Vos, Sam Louwyck en Reinout Bussemaker. Het scenario is van Saar Ponsioen.

Grijs is ook een kleur won al meerdere prijzen in het buitenland, onder meer op het festival van Toronto. Het wordt eind augustus duidelijk of de Nederlandse titel daadwerkelijk in de prijzen valt. Vorige jaar behaalden producties van de Filmacademie nominaties in zowel de categorie korte buitenlandse film als documentaire.

Regisseur Mike van Diem won in 1990 als enige Nederlander tot nu toe daadwerkelijk een Studenten-Oscar, voor zijn korte film Alaska. Acht jaar later won hij de Oscar voor beste buitenlandse film met Karakter. Zijn nieuwe film Tulipani opent eind september het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Trailer - Grijs Is Ook Een Kleur from Some Shorts on Vimeo.