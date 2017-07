Gemeente Waalwijk blaast show Dave Roelvink af

De Amsterdammer zou op 7 oktober te zien zijn op Waalwijk Ontmoet, een vrijwilligersfeest dat door de gemeente groots werd aangekondigd op Facebook. De organisatie had alleen niet verwacht dat er een storm van kritiek van de Waalwijker zou volgen. Zo reageerde iemand met: „De gemeente Waalwijk vindt het gedrag van die Roelvink blijkbaar niet erg. Anders nodig je zo'n idioot niet uit.” Een andere Facebook-gebruiker liet weten: „Dat geld had op een heel andere manier besteed moeten worden! Totaal de weg kwijt als je deze dombo gaat subsidiëren, want dat is het.”

Uiteindelijk moest de gemeente zwichten voor de tientallen negatieve reacties, waarna er werd besloten om het optreden van Roelvink te annuleren. „Smaken verschillen en ook een gemeente kan zich daarin vergissen”, luidt het bericht van de gemeente dat tussen de reacties onder de aankondiging werd geplaatst. „De door ons aangekondigde dj-set van Dave Roelvink op Waalwijk Ontmoet viel niet bij iedereen in goede aarde. Omdat we graag een feest vieren waar iedere Waalwijker zich welkom voelt, zien we af van de komst van Roelvink.”

Het is niet de eerste keer dat de zoon van volkszanger Dries Roelvink niet welkom is in Waalwijk. Een jaar geleden werd een optreden in een jongerencentrum afgeblazen, omdat Dave kort daarvoor kwetsende uitlatingen had gedaan op een feest in 's-Graveland. Ondanks publiekelijke excuses wilde de Waalwijkse organisatie niet meer met de Amsterdamse dj in zee gaan.