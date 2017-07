The Sun heeft van niet nader genoemde bronnen vernomen dat de hondenpopulatie van Elizabeth met één corgi is uitgebreid en dat de Queen weer vier honden rond zich heeft lopen. De nieuwe corgi is letterlijk een erfstuk en behoorde toe aan de inmiddels overleden tuinman op Sandringham, Bill Fenwick.

Fenwick had in het verleden ook de zorg gehad over de corgi's en dorgi's (kruising van corgi en teckel) van de vorstin. Volgens The Sun vond Elizabeth de corgi, die luistert naar de naam Whisper, onweerstaanbaar.

Jonge honden

Volgens Vanity Fair zou het helemaal niet zo gek zijn als Whisper de drie andere koninklijke metgezellen, corgi Willow en dorgi's Vulcan en Candy, gezelschap komt houden. De koningin had enkele jaren geleden weliswaar laten weten geen jonge honden meer te willen, maar die beperking geldt niet voor Whisper.

Foto: Hollandse Hoogte

Buckingham Palace heeft zich nog niet uitgelaten over de brandende kwestie. Het is voor de media nu een kwestie van goed opletten en tellen wanneer de koningin op vakantie gaat en haar huisdieren meeneemt.