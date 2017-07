Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

William en Catherine ontmoeten Angela Merkel

9 min geleden

Prins William en zijn echtgenote Catherine zijn na twee dagen in Polen vandaag op stap in Berlijn. Het Britse paar is samen met hun twee kinderen op een 5-daagse trip door Polen en Duitsland. De royals werden vanmiddag ontvangen door bondskanselier Angela Merkel.