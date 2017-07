Film van PLL-ster over anorexia in première

De 31-jarige Bellisario overwon zelf in haar jeugd een hardnekkige eetstoornis. In Feed speelt ze de 18-jarige Olivia, wie onderdeel is van een tweeling. Als ze haar tweelingbroertje Matthew, gespeeld door Harry Potter-ster Tom Felton, verliest in een auto-ongeluk, stort haar wereld volledig in. Voor haar gevoel verliest ze alle controle over het leven, iets waar ze mee om probeert te gaan door niets meer te eten.

Innerlijke strijd

De dramafilm, waarin Bellisario een zeer persoonlijke innerlijke strijd laat zien, is inmiddels overal ter wereld te downloaden via de iTunes-store. Bekijk hier de trailer.

Vorige week nog verscheen de film To the Bone op Netflix, waarin het thema anorexia ook centraal staat. De film ontving veel kritiek wegens het niet realistisch weergeven van het ziektebeeld dat hoort bij de eetstoornis.