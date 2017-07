Lamar Odom dreigt met Kardashian-boek

Tegen InTouch vertelt Lamar geen doekjes te zullen winden om wat er zich achter de schermen heeft afspeelt. Hij snijdt onderwerpen als drugs, vreemdgaan en plastische chirurgie aan.

Twee jaar geleden overleed de basketballer bijna aan een overdosis cocaïne in combinatie met opium en viagra, in een bordeel in Nevada. Met het boek hoopt hij zijn grote comeback te maken. Een uitgever in Amerika speculeert tegen DailyMail inmiddels al over een mogelijke opbrengst van 10 miljoen als het boek naar buiten komt. „Hij was bij de meest bizarre drama’s van de familie Kardashian aanwezig. Lamar heeft schadelijke informatie in handen waar maar een beperkt aantal mensen over beschikt.”

Geldwolf Kim

Lamar beweert naar buiten te gaan brengen hoe Kim mannen gebruikt voor haar roem, hoe Kim en Kayne West al meerdere malen hun relatie beëindigden en hij claimt details te hebben over hun discussies, scheldpartijen en de verwijten die ze regelmatig naar elkaar maakten. Hij wil Kim afschilderen als een hebberige geldwolf.

Maar volgens bronnen is er meer. Lamar zou weten wie de echte vader van Khloé is, welke plastisch chirurgische ingrepen elk familielid heeft laten doen, welke vrienden van Khloé wapens bezitten en in drugs handelen, en hij zou willen vertellen over de drugsgeschiedenis van Rob Kardashian.

Wanneer het boek precies moet uitkomen is nog onduidelijk.