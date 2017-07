Nieuwe serie voor Game of Thrones-makers

Het verhaal speelt zich af in een alternatieve toekomst waarin de zuidelijke staten zich succesvol hebben afgescheiden van de VS en de slavernij nooit is afgeschaft. Personages bestaande uit strijders, slaven, politici en journalisten uit beide kampen worden gevolgd.

"We spreken al jaren over Confederate, in eerste instantie als speelfilm", zeggen Weiss en Benioff in een persverklaring over het project. "Maar onze ervaring met Thrones doet ons overtuigen dat het televisieformat van HBO een perfecte gelegenheid biedt dit verhaal te vertellen", vervolgen de twee.

Controversieel

Op Twitter werd op de aankondiging van Confederate gemengd gereageerd. De Amerikaanse burgeroorlog en de slavernij zijn tot op de dag van vandaag gevoelige onderwerpen in de Amerikaanse samenleving. De bekende zwarte schrijfster Roxane Gay twitterde: "Vermoeiend om te bedenken hoeveel mensen bij HBO 'ja' zeiden tegen twee blanke mannen en hun serie over slavernij". Ze noemde de plannen van HBO vervolgens aanstootgevend.

De zender reageerde op de kritiek door te stellen dat het schrijverskoppel van de serie, Nichelle Tramble Spellman en Malcolm Spellman beiden Afro-Amerikanen zijn. Wanneer de serie te zien is en wie erin meespelen is nog niet bekend.