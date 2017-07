Maleisië verbiedt Despacito om obscene tekst

"RTM zal het nummer met onmiddellijke ingang niet meer laten horen", zegt mediaminister Salleh Said Keruak in een statement tegen Reuters. De beslissing geldt alleen voor RTM. Het staat andere radio- en tv-zenders vrij om het nummer te blijven gebruiken.

De vrouwenafdeling van de islamitische partij Amanah had om het verbod gevraagd vanwege de seksuele teksten. "Ik zie dit als een ernstige zaak omdat het lied door jonge mensen wordt meegezongen zonder dat ze de echte betekenis van de woorden kennen", zegt voorzitter Atriza Umar.

Populair

Despacito werd in januari gelanceerd maar werd pas echt een grote hit toen er een remix uitkwam waarop ook Justin Bieber te horen is. Het nummer heeft in 35 landen over de hele wereld de toppositie in de charts behaald. Ook in Maleisië is de plaat populair en is het al meer dan twee maanden het meest gestreamde nummer op Spotify.

Woensdag werd duidelijk dat Despacito wereldwijd de meest gestreamde plaat ooit is geworden met een totaal van 4,6 miljard streams.