Gordon gaat voor gezond fastfoodrestaurant

Volgens Gordon wordt zijn nieuwe restaurant „een heerlijk gezond alternatief tussen alle troep die er wordt aangeboden langs de weg.” Waar de tent komt, is de grote vraag. Gordon roept zijn volgers op na te denken over de ideale locatie „langs een snelweg (liefst randstad)”.

De entertainer en koffiezaakhouder is weer op het gezonde pad. „Dag 10 van mijn nieuwe levensstijl en mijn hemel, wat bevalt dat goed”, schreef Gordon ook donderdag op Facebook. Na zijn aanrijding op Mykonos maakte de presentator „twee onstuimige jaren” mee. „Na het ongeluk niet meer de kracht of spirit kunnen vinden om iets aan mezelf te doen. Ik was topfit toen ik het ongeluk kreeg en daarna zakte het lood en daarmee de wilskracht me in de schoenen.”

Gordon zag het licht dankzij de documentaire What the Health. Hij is naar eigen zeggen dol op steaks, vis en kaas, „kortom alles wat het leven zo lekker maakt. Maar wat als die dingen je juist ziek maken?” Gordon is nu vastberaden de strijd aan te gaan en te laten zien dat hij binnen de komende maanden kan genezen van diabetes type 2. „Het zal moeilijk worden, maar dit gevoel wil ik niet meer kwijt. Ik ben op een missie en die vervolmaak ik op weg naar m’n streefgewicht en door de balans te vinden in goed en slecht.”