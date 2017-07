Robbie Williams eet in zijn slaap

De Candy-zanger heeft al ruim een jaar last van de nachtelijke eetbuien. „En in mijn slaap heb ik kennelijk geen zin in boerenkool, ik wil suiker en dan het liefst heel veel. Het is gewoon gek, maar het gebeurt.”

Robbie is niet de enige die kampt met een Nocturnal Sleep-Related Eating Disorder (NS-RED), volgens Hello! Magazine heeft zo’n anderhalf procent van de Britten de stoornis.

Robbie wil graag afrekenen met de stoornis. Ter compensatie snoept hij overdag niet. „Ik heb nul ruimte om te zondigen, want dat doe ik ’s nachts al als ik er geen weet van heb.”