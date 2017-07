Oproep aan platenlabel Sony: laat R. Kelly vallen

Het sociale netwerk Care2, dat het initiatief nam voor de petitie, hoopt 18.000 handtekeningen te verzamelen. Dat aantal is al bijna bereikt; donderdagavond staat de teller al op ruim 17.500 krabbels.

R. Kelly wordt ervan beschuldigd meerdere meisjes en jonge vrouwen vast te houden in zijn huizen in Chicago en Atlanta. Robert Kelly, zoals hij voluit heet, zou hun hele leven bepalen en opnames hebben gemaakt terwijl hij seks met hen had. De zanger ontkent de beschuldigingen en de vrouwen in kwestie geven aan dat er niets gebeurt waar ze zelf niet mee instemmen.

R. Kelly komt al jaren met enige regelmaat in opspraak. Zo baarde hij in 1994 opzien met zijn illegale huwelijk met de destijds 15-jarige Aaliyah, zijn protegé. Ook werd R. Kelly meermaals beschuldigd van kindermisbruik en het bezit van kinderporno.