Leonardo DiCaprio laat privéjet staan

Milieuactivist DiCaprio kreeg de afgelopen weken kritiek nadat bleek dat de acteur uitsluitend met privéjets, al dan niet samen met andere beroemdheden, naar benefietevenementen vloog. De Wolf of Wall Street-acteur schijnt volgens ingewijden de kritiek serieus te nemen en wil proberen vaker een lijnvlucht te nemen.

DiCaprio organiseert de avond in het landhuis van een wijngaard. Tijdens het diner in de wijngaard staat overigens geen vlees op het menu, louter verantwoorde vis en groenten van lokale boeren. Ook zal er kunst worden geveild om geld in te zamelen. Op de veilinglijst staan onder andere werken van Damien Hurst en Urs Fischer, die goed bevriend zijn met DiCaprio.