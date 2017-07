Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Lil' Kleine weer terug op 1 in de albumlijst

39 min geleden

Dubbel feest op vrijdag voor Lil' Kleine. De rapper opent niet alleen zijn patatzaak in Amsterdam; zijn album Alleen is ook weer terug op de eerste plek van de Album Top 100. Intussen de plaat alweer acht weken in de lijst.