Martin Koolhoven stapt uit Rotterdam-film

Eerder haakte ook Rutger Hauer al af vanwege andere verplichtingen. Rotterdam, I Love You moet het vierde deel worden in een reeks films met korte verhalen over wereldsteden. Eerder werden er eerbetonen aan New York, Parijs en Rio de Janeiro gemaakt. Aan Rotterdam, I Love You werken diverse regisseurs mee. Onder meer Paula van der Oest en Barry Atsma zijn nog wel aan het project verbonden.

Het was de bedoeling dat de opnames van de film deze zomer zouden plaatsvinden. Maar de producenten lieten vrijdag weten dat de opnames een halfjaar zijn uitgesteld omdat de planning nog niet rond zou zijn. Zij ontkennen dat het project financieel in zwaar weer verkeert.

Volgens de makers zijn ook alle acteurs nog aan boord. Onder meer Halina Reijn, Katja Herbers, Benja Bruijning, Gaite Jansen, Nasrdin Dchar en Ricky Koole zouden in de film te zien moeten zijn. „Voor zover we weten, draaien we met dezelfde cast.” De producent durft niet uit te sluiten dat in de toekomst castleden afhaken vanwege de verschoven opnamedata.

Het is onduidelijk wanneer Rotterdam, I Love You nu in de bioscopen te zien moet zijn.