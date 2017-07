Zelfmoord Chester Bennington bevestigd

Bennington liet naar verluidt geen afscheidsbrief achter. De 41-jarige zanger van Linkin Park werd donderdag dood aangetroffen in zijn woning. Bennington was een goede vriend van Soundgarden-frontman Chris Cornell, die in mei zelfmoord pleegde. Cornell zou donderdag 53 jaar zijn geworden.

Mike Shinoda liet donderdag weten “geschokt en diepbedroefd” te zijn. De medeoprichter van Linkin Park zei ook dat er zo snel mogelijk een officiële verklaring zou komen.

Tournee

Op de website en Facebook- en Twitterpagina van de band is wel een foto van Bennington geplaatst, waarop hij tussen het publiek staat. De foto werd vorige maand gemaakt tijdens het uitverkochte concert dat Linkin Park in de Amsterdamse Ziggo Dome gaf.

De band moet onder meer een knoop doorhakken over de aanstaande tournee. Linkin Park zou vanaf volgende week donderdag gaan toeren door de Verenigde Staten. Volgens TMZ heeft de band nog geen idee wat er met de geplande concerten moet gebeuren.