Barbie gunt ex Michael ’alle geluk’

„Ja, daar heb ik van gehoord en dat gun ik hem ook heel erg”, zei Barbie toen haar werd gevraagd of ze op de hoogte was van Michaels plannen. Hij wil in het Oostenrijkse toeristenoord Kirchberg een feestcafé openen. Michael heeft al een kroeg in Scheveningen en in het Spaanse Torremolinos.

„Mike en ik zijn zonder ruzie uit elkaar gegaan”, vertelde Samantha ook. De breuk van de twee verliep echter niet helemaal vriendschappelijk, zo beweert Samantha’s nieuwe liefde Rolf Tangel dat hij is bedreigd door Michael. „We hebben nog goed contact voor de kinderen.”

Met Barbie gaat het na de breuk „onwijs goed.” „Ik heb m’n leven weer opgepakt na de scheiding.” Haar ex gunt ze „ook alle geluk van de wereld.”