Louis vertelde behoorlijk zenuwachtig te zijn voor de release. „Maar ik heb intussen veel goede feedback gekregen van de mensen van mijn platenlabel en dj’s bij radiostations”, zegt hij. „Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker, maar ik voel nog steeds wel veel druk. Want nu moet blijken of alles wat ze zeggen ook waar is.”

Volgens de BBC valt de tekst van Back to You erg op. Volgens de zanger komt dat omdat hij geen zoetsappig Hollywood-liedje wilde maken. „Dat is zo saai”, legt hij uit. „Ik kom uit het noorden van Engeland en groeide op met Oasis en Arctic Monkeys. Zij vertellen hun verhalen op een manier die beter bij mij past. Het is allemaal veel echter.”

Louis stelt dat de leden van Arctic Monleys niet verbaasd hoeven te zijn dat juist zij een inspiratiebron zijn voor hem. „Er is echt een manier om hun manier van liedjesschrijven te integreren in een popsong.”