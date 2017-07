Brits prinsje George viert vierde verjaardag

Ter gelegenheid van Georges verjaardag gaven William en zijn vrouw Catherine vrijdagavond laat een nieuwe foto van hun zoon vrij. Daarop is de prins met een grote lach te zien. De foto werd eind juni genomen op Kensington Palace. Dit keer was het niet de hertogin van Cambridge zelf die haar zoon vastlegde, maar fotograaf Chris Jackson. Hij liet weten “vereerd” te zijn dat zijn foto is gekozen.

“Hunne Koninklijke Hoogheden zijn erg blij deze mooie foto te kunnen delen”, liet het Britse hof weten. “En willen graag iedereen bedanken voor alle leuke berichten die ze hebben ontvangen.”

Op reis

George Alexander Louis kwam vier jaar geleden ter wereld in St Mary’s Hospital in Londen. Het kereltje is na zijn vader en opa prins Charles derde in lijn van de Britse troonopvolging. Het prinsje ging als baby al met zijn ouders mee op reis. In april 2014 brachten William, Catherine én George drie weken door in Australië en Nieuw-Zeeland.

Ook afgelopen week was George op reis. Met zijn ouders en tweejarige zusje Charlotte vloog het prinsje naar Polen en Duitsland. Veel kregen de Polen en Duitsers George en Charlotte niet te zien, alleen op de luchthavens waren de kinderen van William en Catherine van de partij.

School

Vrijdagmiddag waren de twee wel even te zien bij het bezoek dat de hertog en hertogin aan Airbus brachten. George en Charlotte mochten in een Eurocopter EC145-helikopter zitten. William vliegt als ambulancepiloot in hetzelfde type helikopter.

De hertog werkt nog maar even als helikopterpiloot voor de East Anglia Ambulance Service. Deze zomer legt hij dat werk neer omdat hij met zijn gezin van Norfolk naar Londen verhuist. George gaat vanaf september in de Britse hoofdstad naar de kleuterschool, Charlotte gaat binnenkort voor het eerst naar de peuterspeelzaal. Verwacht wordt dat William en Catherine meer officiële taken gaan vervullen namens koningin Elizabeth.