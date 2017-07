In de voorstelling komen alle hits van groepen als Doe Maar, Toontje Lager en Het Goede Doel langs, maakte producent Bos Theaterproducties zaterdag bekend. Het tweetal wordt begeleid door muzikanten Sander van Herk, Luc de Bruin, Robert Kramers en Marco Hoogland.

Daarnaast delen Mesie en Temming smeuïge anekdotes over hun optredens, tournees en concerten met het publiek. Nederpop All Stars is vanaf 11 oktober te zien in theaters door heel Nederland.