Boer Zoekt Vrouw-boer Riks gaat trouwen

Het verliefde stel zal in september in het huwelijksbootje stappen op de boerderij van Riks. De boer zelf laat aan KRO-NCRV weten niet op de knieën te zijn gegaan. "Het aanzoek ging wel goed, anders ging het niet door he! Bij de beverdam in de achtertuin heb ik haar gevraagd. Gelukkig zei ze ‘ja natuurlijk!’. Ze zag ’t al wel een beetje aankomen, maar op dat moment had ze het niet verwacht, dus dat was wel leuk. Ik ben niet op één knie gegaan, erg he. Maar ik heb het wel netjes gevraagd!”

De voorkeuren van Riks en Nicole voor de bruiloft liggen wel een beetje uiteen. Zo wil Nicole het graag klein houden, terwijl Riks het liefst een groot feest wil geven. De oplossing is simpel: „We hebben een mooie gulden middenweg gevonden! De bruiloft houden we klein, voor vrienden en familie die dicht bij ons staan. ’s Ochtends foto’s maken en dan trouwen op de boerderij, daarna eten en een klein feestje. We hopen op mooi weer, dan kan het in de achtertuin, en anders in de oude schuur.” Toch komt zijn verloofde hem tegemoet, want de twee geven na de huwelijksreis nog een barbecuefeest waarbij ook de anderen boeren uit het programma voor worden uitgenodigd.

Toekomst

Na de huwelijksreis, die ze in de States zullen doorbrengen, zal Nicole bij Riks en zijn kinderen Olivia en Owen intrekken op de boerderij. “Als we terug zijn van de huwelijksreis, hebben we er een nieuwe inwoner bij. Dat wordt wel een hele grote verandering. Ik ben niet bang dat het niet goedkomt, zolang we blijven communiceren komt het wel goed.”

Aan gezinsuitbreiding denken de tortelduifjes nog niet. Hij laat weten dat ze zich eerst focussen op ’bedrijfsuitbreiding’. "Eerst bedrijfsuitbreiding, we zijn namelijk bezig met nieuwe stallen. We gaan even een jaartje tot rust komen en dan zien we het wel.”