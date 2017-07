Zijn meest iconische rol is die van Peter McCallister, de vader van Kevin in de Home Alone-films.

Momenteel loopt er nog een onderzoek naar de doodsoorzaak. Dit laten bronnen rondom de familie van Heard weten aan TMZ.

Voor zover bekend verbleef John in het hotel om te herstellen van een kleine ingreep aan zijn rug, schrijft de entertainmentsite.

Zijn meest iconische rol is die van Peter McCallister, de vader van Kevin in de Home Alone-films. Ook heeft hij onder anderen rollen gespeeld in de films Gladiator, Pelican Brief en in de series Miami Vice en The Sopranos.