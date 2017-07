Volgens Spicer ging McCarthy veel te ver. Daarbij liet hij fijntjes weten wel gelachen te hebben om andere comedians die grappen over hem maakten. “Maar ik kan niet lachen om grappen die onder de gordel zijn”, liet hij presentator Sean Hannity weten.

McCarthy maakte in het afgelopen seizoen van SNL goede sier met haar persiflages op Spicer. Het is nog niet duidelijk of ze in het nieuwe seizoen van het satirische programma weer in de huid van Spicer kruipt.