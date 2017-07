Nadat de 23-jarige Harry na een aantal zware auditierondes was gecast voor de Tweede Wereldoorlogfilm, besloot hij inspiratie op te doen in Hollywood. De zanger geeft toe aan The Sun dat hij bloednerveus was toen hij in de huid moest kruipen van de jonge, naive soldaat Alex.

„Voordat we gingen filmen, heb ik een aantal oorlogsfilms – zoals Saving Private Ryan – gekeken om inspiratie op te doen. Maar uiteindelijk ben ik de set opgestapt met het gevoel dat ik niet echt wist wat ik moest doen. Maar dat beviel me eerlijk gezegd wel, aangezien de soldaten destijds ook niet wisten wat ze deden of wat hen te wachten stond. Omdat ik best wel zenuwachtig was, heb ik de rol beter kunnen spelen.”

Naar gevoel

Toen Harry voor het eerst het historische strand van Duinkerke betrad, kreeg hij een naar gevoel in zijn maag. „Ik denk dat iedereen maar al te goed wist waar we waren. Er was een soort van besef, wat uiteindelijk is terug te zien op het witte doek. Wat mij met name shockeerde, was de omvang van het strand. Je visualiseert dan hoe het er destijds uitzag, volledig gevuld met soldaten en lichamen.”

Vandaag werd bekend dat Harry degene was die het initiatief nam om One Direction in de koelkast te zetten. Dat vertelde collega Louis Tomlinson, die het daar erg moeilijk mee had, in een interview met The Sun.