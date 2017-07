Beste zangers-terugblik weer boven miljoen

Net als vorige week werd teruggekeken op tien jaar De beste zangers. Oud-kandidaten als OG3NE en André Hazes jr. bekeken hun optreden nog een keer en haalden herinneringen op aan hun deelname.

Voor presentator Jan Smit waren de kijkcijfers 'lekker wakker worden'. "En ook de allerlaatste #BesteZangers van dit seizoen scoort dik boven de miljoen! Graag tot volgend jaar!", schrijft hij op Twitter.

Een herhaling van Ik hou van Holland was op RTL 4 met 669.000 kijkers het best bekeken alternatief op prime time. De Indiana Jones-film Raiders of the Lost Ark trok op SBS6 405.000 kijkers.