Prinsen: spijt van laatste telefoontje Diana

Diana, die op 31 augustus 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs, belde vanuit de Franse hoofdstad naar Schotland, waar haar zoons vakantie vierden met de Britse koninklijke familie. “Harry en ik haastten ons om gedag te zeggen, je weet wel, ‘we zien je later’. Als ik geweten had wat er zou gaan gebeuren, zou ik toen niet zo blasé hebben gereageerd”, vertelt William in de documentaire van ITV.

Ook Harry heeft spijt van de korte duur van dat laatste telefoontje met zijn moeder. “Ik kan me niet meer precies herinneren wat ik zei. Het enige dat ik me herinner is dat ik de rest van mijn leven spijt zal hebben van hoe kort dat telefoongesprek was. Als ik geweten zou hebben dat het de laatste keer was dat ik met mijn moeder sprak, wat ik dan tegen haar gezegd zou hebben…”

De destijds vijftienjarige William en de twaalfjarige Harry waren op Balmoral, het Schotse vakantieverblijf van koningin Elizabeth, toen Diana stierf. De prinsen hadden de grootste lol met hun neven en nichten en namen daarom niet langer de tijd voor een telefoongesprek met hun moeder. In de documentaire zegt William nog te weten wat Diana destijds tegen hem zei, maar wat dat was, deelt hij niet.