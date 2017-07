Westworld hielp Evan Rachel Wood met trauma

“Het is bijna te moeilijk om over te praten, omdat ik er zo emotioneel van word”, zei Evan tegen het publiek. “Deze show heeft mijn leven op zo veel manieren veranderd.” Toen de actrice de plot las, over haar personage Dolores dat van een dame in nood uitgroeit tot een vechter, had ze geen idee “hoe diep het verhaal zou gaan”.

Hoe meer scripts ze las, hoe meer Evan in de gaten kreeg hoe belangrijk haar rol was. “Ik had zo rond de vierde aflevering bijna een paniekaanval omdat ik toen doorkreeg welke verantwoordelijkheid op mijn schouders rustte. Ik was doodsbang, maar kreeg er ook heel veel zin in en geloofde echt in de serie.”

Verandering

De actrice, die in 2011 vertelde biseksueel te zijn en lang worstelde met haar seksualiteit, kon veel van haar eigen levenservaring kwijt in Dolores. “Ik krijg tranen in mijn ogen als ik erover praat, want ik kon die reis maken met haar. Ik leerde dingen over mezelf en kon mijn ervaring kwijt in wat zij meemaakt.”

Op die manier kon Evan afrekenen met “onderdrukte herinneringen en mijn trauma”. “Ik kwam er doorheen. Dat was een hele verandering, en het was leuk.”