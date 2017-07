„Het Vaticaan had de beste akoestiek”, zei Rita, die in september optrad voor paus Franciscus. „De Oscar-uitreiking was heel onwerkelijk. Iedereen waar je ooit over hebt gedroomd en die je in films hebt gezien, zit voor je.” Rita zong 2 jaar geleden ook tijdens de uitreiking van The Academy Awards. Ze bracht het nummer Grateful, dat op de soundtrack van Beyond The Lights staat.

De zangeres haalde in Sunday Brunch ook herinneringen op aan haar optreden voor de toenmalig Amerikaanse president Barack Obama. „Het Witte Huis was geweldig, kom op, je hebt het wel over de president. Maar ik zou graag, als het kan, optreden voor de koningin. Ik ben toch opgegroeid in Londen.”