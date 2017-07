Frank Dane zoekt tuinen BN’ers weer op

Dit jaar gaan Frank, zijn sidekick Jelte van der Goot en huispianist Albert langs bij Barbie, Tygo Gernandt en de broers Dave en Donny Roelvink. Aanstaande vrijdag is Miss Montreal de eerste die in haar tuin plaatsmaakt.

“Ook dit jaar brengen we de studio naar de vrienden van de show in plaats van andersom”, zegt Frank, die vorig jaar onder anderen Britt Dekker, Gerard Joling en Henny Huisman opzocht. “Te gek dat we op bezoek gaan bij Miss Montreal, Barbie, Tygo Gernandt en de broertjes Dave en Donny Roelvink en we te zien krijgen hoe het klokje thuis tikt bij deze bekende Nederlanders.”