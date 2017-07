Kinderen James Corden blij met broer of zus

“Ze zijn heel, heel blij”, zei James over zijn zesjarige zoon Max en zijn tweejarige dochter Carey. “We hebben het ze een paar weken geleden verteld. Het is geweldig, het is spannend. We zijn allemaal erg gelukkig.” De presentator van de Amerikaanse The Late Late Show en zijn vrouw maakten begin deze maand wereldkundig dat hun derde kind onderweg is.

James kreeg niet alleen privé goed nieuws, ook zijn carrière gaat voor de wind. Terwijl hij in Londen aan het werk was, kreeg hij te horen dat The Late Late Show is genomineerd voor een Emmy. “Ik zat middenin een fotoshoot, en ineens ontplofte mijn telefoon bijna. Het is geweldig”, zei de presentator, die toevoegde dat hij van plan is The Late Late Show nog “heel lang” te presenteren.