Hans van Wolde gaat los op Tomorrowland

Van Wolde, die in zijn vrije tijd zelf ook nog wel eens achter de draaitafels staat, serveerde er een vlees-, vis- of vegetarisch diner mét uitzicht op de enorme mainstage van het festival in het Belgische Boom.

Het is reeds de 13e editie van Tomorrowland. Het hoofdrestaurant, dat ieder jaar bezet wordt door een andere sterrenchef, werd dit jaar toegewezen aan de patron cuisinier van het twee Michelinsterren-restaurant Beluga Loves You in Maastricht. Grote chefs als Wout Bru, Viki Geunes en Seppe Nobels, gingen Hans al voor. Gasten op Tomorrowland lieten enthousiaste reacties achter.

Het koken op festivals is voor de van oorsprong Rotterdamse chef inmiddels een koud kunstje. Zo verzorgde hij onder anderen in 2015 het Glazen Huis-restaurant en in 2016 kookte hij op rockfestival Pink Pop.

Having lunch over looking the mainstage at the Tomorrowland Restaurant.... bucket list ✔️ pic.twitter.com/ejZTQmpoCA — M (@MaduenaMarcus) 22 juli 2017

Ook de oud-leerling van chefkok Sergio Herman, Nick Bril, was bij het festival aanwezig. Hij verzorgde een gerechtje in een van de andere Tomorrowland-restaurants. Volgend weekend doen de chefs de afgelopen dagen nog eens dunnetjes over.