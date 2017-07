Acteur Vinnie Jones boos om foto van dode vossen

Alle ophef ontstond om een plaatje van een enorme rij dode vossen dat afgelopen zondag online kwam met de suggestie dat Jones die eigenhandig zou hebben geschoten. „Iemand die hier overheen kan?” stond erbij.

Meteen kreeg de Brit boze reacties van fans op de foto en zijn ongepaste hobby. Inmiddels is de foto verwijderd en heeft Jones laten weten dat hij niets van het voorval af weet. „Ik ben net wakker en zie allemaal tweets over een foto met vossen. Het is een hack. Ik heb deze foto nog nooit in mijn leven gezien en heb deze foto niet getweet, het is een hack! Het spijt me enorm voor alle ophef die deze gehackte foto heeft veroorzaakt. Ik keur dit op geen enkele manier goed”, schrijft Jones vandaag.

I am very sorry for the distress this HACKED picture has caused everyone i DONOT condone it in anyway — Vinnie Jones (@VinnieJones65) 24 juli 2017

Wat online speurwerk bracht de oud-voetballer al snel op het spoor van de mogelijke hacker. „Lopend onderzoek wijst uit dat de foto is genomen in Australië en vanuit daar is geüpload. Meer research volgt.”