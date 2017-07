Flinke huurschuld achtervolgt Mickey Rourke

Volgens de New York Post huurde de 64-jarige Rourke de loft in de wijk Tribeca van december 2014 tot december 2016, maar stopte hij met het betalen van de huur in oktober 2016. Ook hing hij discolampen op aan het plafond - zonder daar toestemming voor te hebben gevraagd aan de eigenaar - beschadigde hij de badkuip en sloopte hij het slot op de voordeur, zo valt te lezen in de aanklacht.

In 1994 werd Rourke in New York het Plaza Hotel van eigenaar Donald Trump uitgezet, nadat hij voor 20.000 dollar schade had aangericht aan zijn suite. De acteur betaalde later de schade.

De acteur - die onder meer te zien was in de film The Wrestler - wilde niet reageren op de beschuldigingen.