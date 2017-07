„SeaWorld Sucks” en „Deze dieren lijden en jullie weten dat allemaal”, scandeerde de 77-jarige American Horror Story-acteur door de megafoon, richting het aanwezige publiek. Vanwege de zomervakantie was de show erg goed bezocht.

PETA zegt in een verklaring dat het protesteert tegen de mishandeling van de grote vissen in SeaWorld. Volgens de organisatie leven de dieren in te kleine tanks en worden ze gedrogeerd om agressief gedrag, die wordt veroorzaakt door stress, te voorkomen. „Orka’s hebben het recht op een vol leven in de oceaan, niet een levenslange straf om rondjes te zwemmen in een zwembad tot ze doodgaan aan ziekten”, zei Cromwell over de protestactie.

De directie van SeaWorld ontkent dat de dieren onder erbarmelijke omstandigheden leven. „Al onze dieren, inclusief de orka’s, zijn gezond en krijgen alle zorg die ze nodig hebben van onze dierenartsen en experts”, leest de verklaring van SeaWorld. Het park zegt dat PETA de actie puur als publiciteitsstunt organiseerde.

Energiecentrale

Het is niet de eerste keer dat Cromwell, die voor zijn rol als boer Hoggett in Babe werd genomineerd voor een Oscar, wordt opgepakt tijdens een demonstratie. Cromwell protesteerde in december 2015 met een zogenoemde sit-in tegen de komst van een energiecentrale. Alle demonstranten werden gearresteerd vanwege verkeersbelemmering. Ze kregen boetes maar weigerden die te betalen. De acteur moest vervolgens een week lang brommen.