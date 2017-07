De agenda's en de planning lopen flink in de soep, zo weet The Wrap op basis van gesprekken met medewerkers van de filmstudio's. Omdat het personage van Cavill in Mission: Impossible een snor en baard heeft, kan hij deze voorlopig niet afscheren. Dat betekent dat de heropnames voor Cavill's gladgeschoren personage in Justice League moeten wachten en die vertraging kost Warner Brothers volgens kenners handen vol geld.

Het is momenteel topdrukte op de sets in Los Angeles, waar acteurs als Cavill heen en weer haasten tussen de sets om de opnames van verschillende speelfilms af te ronden. Als oplossing kijkt Warner Brothers nu naar de mogelijkheid om de snor tijdens de montage digitaal te verwijderen.