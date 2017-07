Plannen heeft Justin niet echt. „Ik ga een beetje motorrijden.” De 23-jarige zanger is naar verluidt oververmoeid en uitgeput, maar zegt voor de camera van TMZ dat alles in orde is. „Ik ben twee jaar op tournee geweest, dat is heel lang”, motiveerde de Canadees het besluit zijn tournee na 150 concerten op zes continenten af te gelasten.

Veel fans van Justin zijn woedend dat hun idool niet komt optreden. „Het spijt me als ik iemand teleurstel of het gevoel geef dat ze zijn verraden”, was de boodschap van de zanger voor zijn aanhangers. „Dat is het echt niet.”

When someone pulls remaining dates of a tour, it means they would have done real damage to themselves if they kept going. 1/2 — John Mayer (@JohnMayer) 24 juli 2017

Justin, die vorige maand nog een veelbesproken optreden gaf op Pinkpop, werd op social media overspoeld met kritiek. Toch kreeg de zanger ook bijval, bijvoorbeeld van John Mayer. „Als iemand besluit de resterende data van een tournee te schrappen, betekent dit dat ze zichzelf schade zouden berokkenen als ze zouden doorgaan”, twitterde de zanger en gitarist. „We zijn de laatste tijd zo veel geweldige artiesten verloren. Ik prijs Justin omdat hij inzag dat het tijd was om in te grijpen. Dat zou jij ook moeten doen.”