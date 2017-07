De documentaire is nu al te zien bij Videoland, maakte RTL dinsdag bekend. Maandagavond werd Diana, Our Mother: Her Life and Legacy uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook tv-stations in landen als Canada, Australië, Noorwegen en Finland hebben de documentaire gekocht.

Te zien is hoe William en Harry aan de hand van jeugdfoto’s herinneringen ophalen aan hun moeder Diana. Deze zomer is het precies twintig jaar geleden dat de prinses verongelukte in Parijs.