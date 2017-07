Het idee ontstond nadat luisteraars van 100% NL Als de zon schijnt hadden verkozen tot dé ultieme Nederlandstalige zomerhit en radio-presentator Koen Hansen de Rotterdamse zanger belde met de vraag of hij een nieuwe versie van het lied uit 1983 wilde opnemen.

En hoewel André „niet ontevreden” is over het origineel, leek het hem geen gek idee om er een frisse wind tegenaan te gooien. „Why not?”, aldus de Heel Holland bakt-presentator. Vandaag is na een week hard werken in de The Rocketeers-studio in Hilversum dan eindelijk de nieuwe versie officieel uitgebracht.

Muzikaal uitstapje

André is enthousiast over het resultaat en vindt dat het een „leuke en frisse” versie is geworden. Ook de mannen van de band Van Huys Uit zijn te spreken over de nieuwe opname. „Wat een eer dat André dit met ons heeft willen doen. Het is voor ons een muzikaal uitstapje, maar zijn erg tevreden met het resultaat”, aldus Van Huys Uit.

De nieuwe versie van ‘Als de zon schijnt’ is vanaf vandaag via alle download- en streamingportals te beluisteren.