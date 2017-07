Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Jon van Eerd bevindt zich in bosbrandgebied

40 min geleden

Acteur Jon van Eerd is op vakantie in het gebied in Zuid-Frankrijk dat wordt geteisterd door hevige bosbranden. Verschillende dorpen en campings zijn daar inmiddels ontruimd. Van Eerd bevindt zich vooralsnog op veilige afstand, maar heeft voor de zekerheid wel een tuinslang klaarliggen, vertelt hij vanavond aan Shownieuws.