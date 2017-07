En niet zomaar een tatoeage. Op de arm van Drake staat een enorm gedetailleerde afbeelding van het gezicht van zijn mentor en idool. Het vereeuwigde plaatje is gebaseerd op een foto van Lil Wayne die verschoon in Rolling Stone in 2011, zo meldt PageSix.

De twee rappers kennen elkaar al jaren, en werkten onlangs nog samen voor de single No Frauds van Nicki Minaj.