Wie worden de buren van Beyoncé en Jay Z?

Het toekomstige buurhuis van de Carters is niet erg netjes opgeknapt en volgens TMZ voorzien van slechts een smalle, aflopende oprit; iets wat de gemiddelde miljonair die in deze exclusieve buurt koopt te min vindt. Maar het idee van Bey en Jay Z als buren... dat maakt het huis in één klap ongelofelijk aantrekkelijk.

De prijs van de villa met ’achterstallig onderhoud’ zou inmiddels zijn opgelopen tot 18 miljoen dollar en is nog steeds stijgende. Ter vergelijking: het huis waar het oog van de twee wereldsterren op gevallen is staat te koop voor zo’n 100 miljoen dollar, wat neerkomt op ruim 85,5 miljoen euro.