In de radioshow van Howard Stern vertelde Robert dinsdag dat zijn handel begon met één of twee blaadjes, maar dat hij al snel hele stapels porno achterover drukte om met een flinke winst te verkopen op school. Tot hij werd betrapt door een winkelmedewerker. „Hij zei dat hij mijn ouders zou bellen, of de school. Ik smeekte hem om het dan bij mijn ouders te melden, maar hij lichtte toch de school in.” Al snel kwamen de bijverdiensten aan het licht. „Een paar dagen later viel alles in elkaar. Al mijn vrienden verlinkten me, echt iedereen.”

Robert blikte in de show ook terug op zijn tijd als hoofdrolspeler van de Twilight-films. Onlangs onthulde hij dat hij daar bijna ontslagen werd. „Ik was heel serieus en zo pakte ik de de rol ook aan, terwijl iedereen daar riep: ’Nee, het moet leuk en opgetogen zijn, dat zien de mensen graag.’” Toen zijn agent hem vertelde dat als hij zich niet aanpaste, hij de laan uitgestuurd zou worden, koos de jonge acteur eieren voor zijn geld. „Ik gaf er waarschijnlijk ook een iets te ellendige draai aan, dus dat compromis was wel prima.”